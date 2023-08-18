إتحاد نقابات المخابز والأفران زار سلام: الأولوية للأمن الغذائي وتأكيد التعاون مع وزارة الإقتصاد للحفاظ على سلامة الرغيف

إتحاد نقابات المخابز والأفران زار سلام: الأولوية للأمن الغذائي وتأكيد التعاون مع وزارة الإقتصاد للحفاظ على سلامة الرغيف

زار وفد من إتحاد "نقابات المخابز والأفران" في لبنان، ضم: رئيس نقابة المخابز والأفران في جبل لبنان ناصر سرور، رئيس نقابة أصحاب صناعة الخبز في لبنان أنطون سيف، رئيس نقابة الأفران في البقاع عباس حيدر وأمناء السر في هذه النقابات، وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، وبحث معه "في أوضاع صناعة الرغيف والأعباء الكبيرة التي يتحملها أصحاب المخابز والأفران، سيما أجور العمال التي تضاعفت بسبب الكلفة المعيشية وزيادة رسوم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على كل طن طحين، إضافة إلى موضوع عدم إسترداد القيمة المضافة على سعر الخبز من وزارة المال، وفق بيان للنقابة.



وأشار البيان إلى أن سلام أبدى تفهمه لمطالب قطاع صناعة الرغيف في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مشددًا على ضرورة تعزيز المخزون الإستراتيجي من مادة القمح مما يتطلب إعادة بناء إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت التي هي المخزن الوحيد الذي يؤمن الأمن الغذائي الإستراتيجي، وذلك بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.



وأعرب الوزير عن إستيائه من المعنيين لعدم إكتراثهم بهذا الموضوع باعتباره يهم كل الشعب اللبناني.



وناشد الإتحاد المسؤولين المعنيين إيلاء الأمن الغذائي الأولوية اللازمة، لأنه يتعلق بقوت كل فئات الشعب من دون إستثناء، مؤكدًا حرصه على التعاون الوثيق مع وزارة الإقتصاد والتجارة للحفاظ على سلامة الرغيف وتأمينه بصورة طبيعية.