ميقاتي إجتمع في حضور الشامي وكاريه مع آنا بيردي ومحور البحث المشاريع الممولة من البنك الدولي

ميقاتي إجتمع في حضور الشامي وكاريه مع آنا بيردي ومحور البحث المشاريع الممولة من البنك الدولي

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مع المديرة المنتدبة لشؤون العمليات لدى البنك الدولي آنا بيردي.



وشارك في الإجتماع المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.



وقد تم خلال الإجتماع عرض المشاريع التي يمولها البنك في لبنان وسبل تذليل العقبات التي تعترضها.



واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.