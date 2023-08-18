الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المديرية العامة للطيران المدني: ما يُتداول عن وجود خطر يهدد سلامة الحركة الجوية المطار هو عار عن الصحة
أخبار لبنان
2023-08-18 | 10:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
المديرية العامة للطيران المدني: ما يُتداول عن وجود خطر يهدد سلامة الحركة الجوية المطار هو عار عن الصحة
عطفاً على ما تم التداول به عبر بعض وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل الإجتماعي حول معايير السلامة في مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت، اوضحت المديرية العامة للطيران المدني إن الزيارة التي قام بها فريق مشترك من منظمة الطيران المدني الدولي ICAO والوكالة الاوروبية لسلامة الطيران EASA الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت خلال الفترة ما بين ١٢ و ١٦ حزيران ٢٠٢٣ هي مهمة دعم منسقة ضمن برنامج "No country Left Behind” الذي تقوم بتقديمه منظمة الطيران المدني الدولي بالتنسيق مع منظمات اخرى الى جميع الدول المتعاقدة معها لدعم تلك الدول.
واضاف البيان ان تقرير الفريق المشترك اشار إلى وجود نقص في عدد المراقبين الجويين العاملين في المطار، وهذه الظاهرة اصبحت تعاني منها معظم المطارات العالمية جراء جائحة كورونا التي ادت الى حصول نقص حاد ضمن جميع العاملين في قطاع الطيران ، علما بان المديرية العامة للطيران المدني على تنسيق كامل مع منظمة الطيران المدني الدولي للبدء بتدريب المراقبين الجدد وتعويض النقص الحاصل تدريجيا في عدد المراقبين المجازين بعد بلوغ العديد منهم سن التقاعد، وذلك ضمن المواصفات والمعايير المعتمدة من قبل المنظمة.
وشرحت ان جداول مناوبة المراقبين الجويين في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت تتماشى مع حجم حركة الطائرات مع الحفاظ على تأمين معايير سلامة حركة الملاحة الجوية، وبالتالي فإن ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود خطر يهدد سلامة الحركة الجوية المطار هو عار عن الصحة،
إن المديرية العامة للطيران المدني تؤكد حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة المعتمدة في المطارات العالمية، وذلك وفقا لتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
العامة
للطيران
المدني:
يُتداول
سلامة
الحركة
الجوية
المطار
الصحة
التالي
أسرار الصحف 18-08-2023
قرار للمرتضى بفتح ابواب المتحف من العاشرة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر ما عدا الإثنين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2023-08-07
عطل على رقم الطوارئ ١٢٥ في غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني
امن وقضاء
2023-08-07
عطل على رقم الطوارئ ١٢٥ في غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني
0
أخبار لبنان
2023-07-26
طلب معلومات من التفتيش المركزي الى المديرية العامة للنفط بشأن نقل مكاتب وموجودات المديرية الى مبنى وزارة الطاقة
أخبار لبنان
2023-07-26
طلب معلومات من التفتيش المركزي الى المديرية العامة للنفط بشأن نقل مكاتب وموجودات المديرية الى مبنى وزارة الطاقة
0
أخبار لبنان
2023-07-26
الدفاع المدني يدعو الى التقيد بإرشادات السلامة العامة مع استمرار الطقس الحار
أخبار لبنان
2023-07-26
الدفاع المدني يدعو الى التقيد بإرشادات السلامة العامة مع استمرار الطقس الحار
0
خبر عاجل
2023-07-14
المديرية العامة للدفاع المدني: 21 جريحًا جراء حادث سير بين حافلة من نوع بولمن وشاحنة على اوتوستراد زحلة
خبر عاجل
2023-07-14
المديرية العامة للدفاع المدني: 21 جريحًا جراء حادث سير بين حافلة من نوع بولمن وشاحنة على اوتوستراد زحلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
17:52
زهران: معلومات توافرت لحزب الله عن ارهابي يُجهز لعملية إنتحارية..اليكم ماذا قال عن ما جرى في حي السلم
أخبار لبنان
17:52
زهران: معلومات توافرت لحزب الله عن ارهابي يُجهز لعملية إنتحارية..اليكم ماذا قال عن ما جرى في حي السلم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
لبنان يواصل مبارياته ضمن الأسبوع الدولي لكرة السلة في أبو ظبي
تقارير نشرة الاخبار
14:18
لبنان يواصل مبارياته ضمن الأسبوع الدولي لكرة السلة في أبو ظبي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
كيف لفرق الإستجابة للحرائق في المناطق أن تلعب دورًا في المجتمع المحلي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:10
كيف لفرق الإستجابة للحرائق في المناطق أن تلعب دورًا في المجتمع المحلي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
سهرة مع سلطان الطرب جورج وسوف... فكيف هي الصورة من مهرجانات إهمج؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
سهرة مع سلطان الطرب جورج وسوف... فكيف هي الصورة من مهرجانات إهمج؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-08-17
بعد أكثر من شهر على زرعها... كلية خنزير تواصل العمل في جسد إنسان!
صحة وتغذية
2023-08-17
بعد أكثر من شهر على زرعها... كلية خنزير تواصل العمل في جسد إنسان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تجاذب وشد حبال داخلي وخارجي قبيل التمديد لليونيفيل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تجاذب وشد حبال داخلي وخارجي قبيل التمديد لليونيفيل
0
منوعات
05:01
عثروا عليها مدفونة جزئياً في رمال أحد الشواطئ في هذا البلد...مراهق قتل حبيبته البالغة 17 عاماً وهذه التفاصيل!
منوعات
05:01
عثروا عليها مدفونة جزئياً في رمال أحد الشواطئ في هذا البلد...مراهق قتل حبيبته البالغة 17 عاماً وهذه التفاصيل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
لقاء وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان... كيف كان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:57
لقاء وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان... كيف كان؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
لبنان يواصل مبارياته ضمن الأسبوع الدولي لكرة السلة في أبو ظبي
تقارير نشرة الاخبار
14:18
لبنان يواصل مبارياته ضمن الأسبوع الدولي لكرة السلة في أبو ظبي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
إزدياد وتيرة ظهور موجات الحر والجفاف والفيضانات... التغير المناخي يهدد كوكبنا!
تقارير نشرة الاخبار
14:14
إزدياد وتيرة ظهور موجات الحر والجفاف والفيضانات... التغير المناخي يهدد كوكبنا!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
كيف لفرق الإستجابة للحرائق في المناطق أن تلعب دورًا في المجتمع المحلي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:10
كيف لفرق الإستجابة للحرائق في المناطق أن تلعب دورًا في المجتمع المحلي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
سهرة مع سلطان الطرب جورج وسوف... فكيف هي الصورة من مهرجانات إهمج؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
سهرة مع سلطان الطرب جورج وسوف... فكيف هي الصورة من مهرجانات إهمج؟
0
السياحة في لبنان
14:03
أهلا بهالطلة من المنية الضنية وعيون السمك
السياحة في لبنان
14:03
أهلا بهالطلة من المنية الضنية وعيون السمك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
لقاء وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان... كيف كان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:57
لقاء وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان... كيف كان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تجاذب وشد حبال داخلي وخارجي قبيل التمديد لليونيفيل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تجاذب وشد حبال داخلي وخارجي قبيل التمديد لليونيفيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في شركة كهرباء لبنان... إليكم تفاصيل خارطة الجباية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في شركة كهرباء لبنان... إليكم تفاصيل خارطة الجباية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
التحقيقات تتواصل في ملف الكحالة…
تقارير نشرة الاخبار
13:25
التحقيقات تتواصل في ملف الكحالة…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:09
هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن سبب وفاة الياس الحصروني
خبر عاجل
12:09
هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن سبب وفاة الياس الحصروني
2
خبر عاجل
02:05
ارتفاع بأسعار المحروقات..
خبر عاجل
02:05
ارتفاع بأسعار المحروقات..
3
خبر عاجل
05:41
معلومات للـLBCI: حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يتوجه إلى السعودية في أيلول حيث سيكون له برنامج لقاءات
خبر عاجل
05:41
معلومات للـLBCI: حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يتوجه إلى السعودية في أيلول حيث سيكون له برنامج لقاءات
4
خبر عاجل
04:41
مؤسسة كهرباء لبنان: للمرة الأولى منذ سنوات موازنة المؤسسة متوازنة وبدون عجز مالي
خبر عاجل
04:41
مؤسسة كهرباء لبنان: للمرة الأولى منذ سنوات موازنة المؤسسة متوازنة وبدون عجز مالي
5
فنّ
03:10
ضربته خلال نومه وخانته مع موظف بمنزلهما بعد أن صورها عارية... أسرار حول طلاق سبيرز وأصغري تنكشف!
فنّ
03:10
ضربته خلال نومه وخانته مع موظف بمنزلهما بعد أن صورها عارية... أسرار حول طلاق سبيرز وأصغري تنكشف!
6
فنّ
05:35
وليد توفيق يحيي حفلاً بعد يوم واحد من وفاة ابن شقيقه.. انتقادات لاذعة وردّ واضح من النجم العربي
فنّ
05:35
وليد توفيق يحيي حفلاً بعد يوم واحد من وفاة ابن شقيقه.. انتقادات لاذعة وردّ واضح من النجم العربي
7
منوعات
06:15
جريمة مروّعة أدت الى توقيف ابن الـ18 عاما... مراهقة تتعرّض للاغتصاب في ملعبٍ رياضي!
منوعات
06:15
جريمة مروّعة أدت الى توقيف ابن الـ18 عاما... مراهقة تتعرّض للاغتصاب في ملعبٍ رياضي!
8
أمن وقضاء
05:02
سقوط قتلى وجرحى بحادث سير على أوتوستراد القلمون باتجاه طرابلس (صور)
أمن وقضاء
05:02
سقوط قتلى وجرحى بحادث سير على أوتوستراد القلمون باتجاه طرابلس (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More