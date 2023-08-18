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زهران: معلومات توافرت لحزب الله عن ارهابي يُجهز لعملية إنتحارية..اليكم ماذا قال عن ما جرى في حي السلم

كتب رئيس مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران عبر تويتر تفاصيل عن حادثة حي السلم، قائلا: "توافرت معلومات لحزب الله عن ارهابي (سوري الجنسية) يُجهز لعملية إنتحارية.تمت مداهمة مكان إقامته في حيّ السلم فقام برمي نفسه من نافذة منزله فسقط قتيلاً، وتم القاء القبض على شخصين برفقته".