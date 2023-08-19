نصر الله استقبل ‏مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران... وهذا ما جرى بحثه

استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله السيد مهدي شوشتري ‏مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران بحضور السفير الإيراني لدى ‏بيروت السيد مجتبى أماني حيث جرى إستعراض لآخر المستجدات والتطورات في ‏لبنان والمنطقة والاتصالات السياسية الجارية إقليمياً.