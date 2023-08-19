بلال عبدالله للـLBCI: نحن مع حوار غير مشروط... وماذا قال عن رسالة لودريان؟

بلال عبدالله للـLBCI: ملتزمون بجهاد أزعور مع فرقاء المعارضة حتى اللحظة

أوضح عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أنهم "مع حوار غير مشروط يصل الى مرشح مقبول من كل الفرقاء وقادر على أن يعيد فتح لبنان الى العمق العربي والدولي وقادر على المحافظة على اتفاق الطائق وهوية هذا البلد وقادر على القيام بخطوة انقاذية اقتصادية".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "دعوتنا الى الحوار وموقفنا الذي يسمّى وسطيا لا يلغي أبدا أننا كنا بنفس الموقع مع المعارضة وسنستمر. ونحن لم نبدّل موقفنا".



وأضاف: "نحن في العمق بنفس الموقع وهذا ترجم بتصويتنا في 13 جلسة بداية للنائب ميشال معوض وبعدها للوزير السابق جهاد أزعور".



وشدد على أنهم ضد أي مرشح تحدي، مؤكدا أنهم حتى اللحظة ملتزمون بجهاد أزعور مع فرقاء المعارضة.

وعن رسالة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، قال: "يعود لرئيس اللقاء الديمقراطي أن يقرّر الإجابة أو عدم الإجابة على الرسالة".



واعتبر عبدالله أن "رسالة لودريان هي انتهاك لسياسية لبنان، والمسؤولية لا تقع على لودريان ولا على اللجنة الخماسية بل تقع على اللبنانيين الذي ارتضوا التحاور عبر الموفد الفرنسي".



