زياد حواط للـLBCI: المعارضة متمسكة بجهاد أزعور حتى الساعة

زياد حواط للـLBCI: رسالة لودريان مسيئة بالشكل والمضمون

أكّد النائب زياد حواط أنه المعارضة متمسكة بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور حتى الساعة، مشيرا الى أن كل القوى التي شكلت الحاضنة لأزعور ما زالت متماسكة حتى الساعة.



وقال حواط في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "التزمنا مع جهاد أزعور بخريطة طريق واضحة".



عن رسالة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، قال: "الرسالة التي وصلت الى النواب مسيئة بالشكل والمضمون. فهي بالشكل مسيئة بحق مجلس نواب منتخب من قبل الشعب اللبناني، ولكن هناك مسؤولية كبيرة على النواب الذين سمحوا بتمدّد الفراغ الرئاسي وهذا التعطيل أدى الى تدخل الدول الصديقة التدخل، انما طريقة التدخل من خلال الرسالة "وكأنه فحص مكتوب غير قابل للتراجع عنه فيما بعد" مسيء في حقنا، ونحن سبب هذه الاساءة".



واعتبر حواط أن "على حزب الله أن يفهم ألا بيئة حاضنة لسلاحه غير الشرعي ومواجهة هذا السلاح تكون بمنعهم من إيصال رئيس تابع لحزب الله وهذا ما نقوم به".



وقال: "لا نرفض الحوار بالمطلق، ونؤيد التواصل الثنائي".