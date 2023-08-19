عماد الحوت للـLBCI: سنجاوب على رسالة لودريان وسنضع مواصفات الرئيس التي نقتنع بها

عماد الحوت للـLBCI: نريد رئيسا لا يكون طرفا ورئيسا قادرا على جمع جميع اللبنانيين

رأى النائب عماد الحوت أننا أمام حائط مسدود فهناك فريق يرفض الحوار بالمطلق وهناك فريق يريد الحوار لكنه متمسك بمرشحه للرئاسة، وبالتالي هناك حالة انسداد في الأفق.



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "نحن في "اللقاء النيابي المستقل" سنجاوب على رسالة الموفد الفرنسي لودريان وسنضع مواصفات الرئيس التي نقتنع بها والمهام التي نراها ضرورية لمواصفات الرئيس ولا خشية لدينا من أي حوار طالما نحن نعرف ما نريد".



وأكد أنه "في حال حصلت لقاءات ثنائية مع لودريان في أيلول، فإنهم سيشاركون في هذه اللقاءات".



وقال: "نريد رئيسا لا يكون طرفا ورئيسا قادرا على جمع جميع اللبنانيين ولديه رؤية اقتصادية تساعد الحكومة المقبلة على الخروج من المأزق ويكون قادرا على فتح علاقات لبنان العربية والدولية".