حمية: تغذية المطار والمرفأ بالكهرباء من الخطوط الحمراء!

أعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في بيان، أنه "في مجلس الوزراء تم التأكيد أن تغذية المطار ومرفأ بيروت بالكهرباء هي من الخطوط الحمراء، التي لا يمكن التغاضي عنها أبداً، لأنهما شرايين حيوية للبلد، وكذلك الأمر في ما يتعلق بصيانة الطرقات، والتي تعد أساسية في موضوع السلامة العامة والمرورية، ومن المستحيل إنجازها باعتمادات صفرية".