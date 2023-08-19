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وزير السياحة: مليون و350 وافدا الى لبنان بينهم 30 بالمئة أجانب

أخبار لبنان
2023-08-19 | 05:32
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وزير السياحة: مليون و350 وافدا الى لبنان بينهم 30 بالمئة أجانب
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وزير السياحة: مليون و350 وافدا الى لبنان بينهم 30 بالمئة أجانب

وزير السياحة رعى افتتاح مهرجان إهمج السياحي

عاشت بلدة اهمج في قضاء جبيل والقرى المجاورة ومحبو الطرب الاصيل، ليلة من اجمل السهرات الفنية، أحياها سلطان الطرب جورج وسوف، الذي أشعل الساحة والمدرجات التي استقطبت خمسة آلاف شخص بأغانيه مع فرقته الموسيقية، وذلك في افتتاح مهرجان اهمج السياحي بنسخته العاشرة الذي تميز بالتنظيم الجيد، برعاية وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار وحضوره، الذي كرم بإسم وزارة السياحة وسوف وسلمه درعا تقديرية.
 
نصار

وهنأ نصار في كلمته بلدية اهمج رئيسا واعضاء وجمعية "انماء اهمج" "لجهودهم وارادتهم القوية رغم كل الصعاب بإقامة هذا المهرجان الفني الكبير هذا العام بنسخته العاشرة"، مشيرا الى انه "مع اهمج تختتم وزارة السياحة المهرجانات الكبيرة لهذا العام، التي وصلت الى  132 مهرجانا منذ اول تموز 2023".
 
وأكد أن لبنان يمتلك كل المقومات التي تجعلنا نعيش في هذا البلد ونستثمر به والعمل على تطويره اقتصاديا وماليا، لافتا الى "أهمية تطبيق اللامركزية الادارية التي تساهم في انماء المناطق ويصبح هناك ثقة لدى القطاع الخاص للاستثمار في كل منطقة، لانه يعلم عندها ان الذي يدفع الضرائب والرسوم ستعاد وتضخ في المنطقة ذاتها".
 
وقال: "بالرغم من الاوضاع الاقتصادية والمعيشية السيئة التي نعيشها في هذا البلد، بدءا من مشاكل المطار مرورا بالبنى التحتية والكهرباء وصولا الى قطاع الاتصالات، اللبناني يحب الحياة ويرفض الاستسلام، والمنتشر متعلق بوطنه الام وقرر المجيء هذا الصيف الى وطنه وأرض ابنائه واجداده، وحضوره الكثير من المهرجانات السياحية التي اقيمت في لبنان".
 
وكشف نصار ان "عدد الواصلين الى لبنان حتى الامس وصل الى مليون و350 وافدا من بينهم 30 بالمئة من الاجانب".
 
وأعلن أن "وزارة السياحة قررت تكريم سلطان الطرب جورج وسوف في هذا المهرجان، في اطار تكريم كبار الفنانين اللبنانيين، ايمانا منها ان فنانينا الكبار يجب تكريمهم في حياتهم، وهم في ذروة عطائهم وليس في مماتهم".
 
بعد ذلك، قدم نصار درعا تقديرية لوسوف، تقديرا "لموهبته الاستثنائية التي اسهمت في دعم القطاع السياحي". كما تسلم نصار درعا تقديرية من رئيس البلدية ورئيسة جمعية انماء اهمج.
 
اشارة الى ان المهرجان يستمر حتى مساء غد الاحد ويحيي ليلة السبت الفنان ناصيف زيتون والليلة الاخيرة الفنانان هشام الحاج ومعين شريف.

أخبار لبنان

مهرجان

اهمج

وليد نصار

جورج وسوف

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