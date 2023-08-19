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الأونروا : مجمع مدرسي آخر قد تم الاستيلاء عليه في مخيم عين الحلوة

أخبار لبنان
2023-08-19 | 09:41
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الأونروا : مجمع مدرسي آخر قد تم الاستيلاء عليه في مخيم عين الحلوة
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الأونروا : مجمع مدرسي آخر قد تم الاستيلاء عليه في مخيم عين الحلوة

تلقت الأونروا صباح اليوم تقارير تفيد بأن "مجمعاً مدرسياً آخر قد تم الاستيلاء عليه من قبل جهات مسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئي فلسطين في جنوب لبنان".

وأفادت مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، انه بذلك يصبح العدد الإجمالي للمدارس التي استولت عليها جهات مسلحة في المخيم ثماني مدارس، ما يهدد بدء العام الدراسي في الوقت المناسب لـ 5900 طفل من المخيم.
 
واضافت: "تصلنا تقارير موثوقة عن أضرار جسيمة لحقت بالمباني المدرسية وعمليات نهب للمواد التعليمية للأطفال والمعدات من المدارس. وبالتالي، تجدد الأونروا دعوتها العاجلة لكافة الجهات المسلحة لإخلاء منشآتها في مخيم عين الحلوة على الفور، بما في ذلك المدارس ومكاتب الخدمات الأخرى. إن وجودهم يعد انتهاكًا صارخا لحياد وسلامة منشآت الأمم المتحدة ويشكل تهديدًا كبيرا لتعليم الآلاف من أطفال لاجئي فلسطين الذين يعيشون في المخيم".

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