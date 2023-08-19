أوجيرو: عطل في سنترال جعيتا أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة

أعلنت هيئة أوجيرو أن عطل طرأ في سنترال جعيتا بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.وتعمل فرقها على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.