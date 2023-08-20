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منظمة الصحة العالمية تختار الدكتور ميشال مطر ووحيدة غلاييني شخصيتي العام
أخبار لبنان
2023-08-20 | 03:50
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منظمة الصحة العالمية تختار الدكتور ميشال مطر ووحيدة غلاييني شخصيتي العام
اختارت منظمة الصحة العالمية، في اليوم العالمي للشؤون الإنسانية الذي يصادف في التاسع عشر من شهر آب، شخصية العام رئيس مجلس إدارة المستشفى الحكومي الجامعي في الكرنتينا الدكتور ميشال مطر، لما قام به خلال هذا العام لخدمة الإنسانية في لبنان.
كما اختارت المنظمة رئيسة قسم التمريض في مستشفى رفيق الحريري الجامعي السيدة وحيدة غلاييني، شخصية العام لما قدمته من خدمات إنسانية في مجالها.
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