الشيخ محمد يزبك: السلاح هو لمقاومة العدو الاسرائيلي وليس للاستخدام الداخلي

حزب الله أحيا ذكرى أسبوع "أحمد قصاص"

في البقاع، أحيا حزب الله ذكرى اسبوع "احمد قصاص" الذي سقط في الكحالة في حسينية بلدة يونين.



وقد أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن السلاح هو لمقاومة العدو الاسرائيلي وليس للاستخدام الداخلي، ووجه الكلام لمن وصفهم بالمتآمرين.