تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار المرفأ: شكرا لشعب لبنان العظيم الذي رقص على دمنا بالأمس

أصدر تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت بيانا، جاء فيه: "شكرا لشعب لبنان العظيم الذي رقص على دمنا بالأمس بكل وقاحة في البيال على بعد أمتار من جثث شهدائنا المتناثرة هناك. شكرا لقيادات هذا البلد التي أعطت الإذن بهذا الحفل المستفز لمشاعرنا و أحاسيسنا بدون خجل. شكرا للإعلام المتكالب على تغطية ما أسموه بالحدث فيما قضيتنا غائبة عنهم الا في الإستثمارات السياسية".



وأضاف البيان: "لو أن نصف المشاركين بالأمس من الشعب اللبناني وقفوا معنا في قضيتنا الوطنية والإنسانية ونصف السياسيين والإعلاميين دعموا قضيتنا لما وصلنا لما وصلنا إليه اليوم ولإنتزعنا العدالة لشهدائنا المظلومين ولكن كنا اسمعنا لو نادينا احياء. وحقا كما تكونوا يولى عليكم".

اشارة الى ان هذا البيان صادر عن اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت التي يتحدث باسمها السيد ابراهيم حطيط.