المكاري: بيروت نسمة تنعش الفن العربي وصحافتها حرة لا توضع عليها قيود

نأسف للجدال الحاصل والمتعلق بحفلة الفنان عمرو دياب في بيروت.
وبعد التواصل مع الجهة المنظمة، تبين بأن التعهد المذكور كان موجها إلى الصحافيين الراغبين بالتغطية في كواليس المسرح فقط.
نحن على يقين بأن الفنان الكبير #عمرو_دياب يعتز ببيروت تاريخا حاضرا ومستقبلا ونشكر له حفله الذي…
— Ziad T. Makary (@ZiadMakary) August 20, 2023
نأسف للجدال الحاصل والمتعلق بحفلة الفنان عمرو دياب في بيروت.
وبعد التواصل مع الجهة المنظمة، تبين بأن التعهد المذكور كان موجها إلى الصحافيين الراغبين بالتغطية في كواليس المسرح فقط.
نحن على يقين بأن الفنان الكبير #عمرو_دياب يعتز ببيروت تاريخا حاضرا ومستقبلا ونشكر له حفله الذي…