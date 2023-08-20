الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Take Me Out نقشت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المكاري: بيروت نسمة تنعش الفن العربي وصحافتها حرة لا توضع عليها قيود

أخبار لبنان
2023-08-20 | 10:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المكاري: بيروت نسمة تنعش الفن العربي وصحافتها حرة لا توضع عليها قيود
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المكاري: بيروت نسمة تنعش الفن العربي وصحافتها حرة لا توضع عليها قيود

كتب وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري على منصة "اكس": "نأسف للجدال الحاصل والمتعلق بحفلة الفنان عمرو دياب في بيروت. وبعد التواصل مع الجهة المنظمة، تبين أن التعهد المذكور كان موجها إلى الصحافيين الراغبين بالتغطية في كواليس المسرح فقط". 

وأضاف: "نحن على يقين بأن الفنان الكبير عمرو دياب يعتز ببيروت تاريخا وحاضرا ومستقبلا، ونشكر له حفله الذي انعش ليلها. نؤكد أن بيروت نسمة تنعش الفن العربي، وصحافتها حرة لا توضع عليها قيود الا التي تفرضها اخلاقيات المهنة".
 

أخبار لبنان

زياد المكاري

حفلة

عمرو دياب

بيروت

LBCI التالي
أسرار الصحف 20-08-2023
توقيف مطلوبين في بلدة بريتال - بعلبك وضبط أسلحة وذخائر ومخدرات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:10

بعد حفلة عمرو دياب... مشهد صادم للنفايات والزجاجات البلاستيكية تغزو الطريق العام المؤدي إلى واجهة بيروت البحرية! (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-08-19

قبل ساعات من حفل عمرو دياب في بيروت.. أزمة عائلة جان صليبا تتجدّد بسبب نسف كل المبادرات!

LBCI
فنّ
2023-07-05

هل يُلغى حفل عمرو دياب في بيروت؟.. محامي الشركة المنظّمة يوضح في بيان

LBCI
أخبار لبنان
07:59

وزير البيئة: بدء رفع النفايات والمخالفات من مكان حفل عمرو دياب (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:18

غادر منزله ولم يعُد... هل من يعرف عنه شيئاً؟

LBCI
أخبار لبنان
09:29

تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار المرفأ: شكرا لشعب لبنان العظيم الذي رقص على دمنا بالأمس

LBCI
أمن وقضاء
08:58

الجيش: توقيف مواطنَين في بعلبك لتأليفهما عصابة سرقة سيارات وارتكابهما جرائم مختلفة

LBCI
أخبار لبنان
07:59

وزير البيئة: بدء رفع النفايات والمخالفات من مكان حفل عمرو دياب (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:53

مقتل سبعة أطفال في حريق بمخيّم لإيواء منكوبين في شرق الكونغو الديموقراطية

LBCI
منوعات
2023-08-17

بعد العثور على جثته على الشاطىء...غموض يلف وفاة الشاب العشريني وشقيقته: لم نعتقد أن الأمر سينتهي على هذا النحو!

LBCI
اخبار البرامج
2022-12-31

ماغي فرح: سنة الحب والعمل بانتظار برج الأسد... وفرص عديدة بانتظاره

LBCI
فنّ
2023-08-19

هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:23

الشيخ محمد يزبك: السلاح هو لمقاومة العدو الاسرائيلي وليس للاستخدام الداخلي

LBCI
أخبار سياسية
05:28

جعجع: نريد رئيسًا لكل لبنان أو لا رئيس

LBCI
أخبار لبنان
05:02

الراعي لمعطّلي انتخاب الرئيس: تخالفون الدستور وتهدمون الجمهوريّة وتبعثرون السلطة..خافوا الله ولعنة التاريخ

LBCI
أخبار سياسية
03:58

فضل الله: نناقش ورقة التيار الوطني وهناك مرونة متبادلة للوصول إلى نتيجة

LBCI
أخبار لبنان
03:39

قاووق: وصول منصة التنقيب إلى حقل قانا نجاح لاستراتيجية المقاومة

LBCI
أخبار دولية
14:08

هل تتغير الصورة في الملف اليمني بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

منتخب لبنان لكرة يتابع استعداده للمشاركة في كأس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

في بكفيا... ريشة فنية تعكس غنى ثقافيًا وفنيًا لأبناء من البلدة وبعض ممن أقام فيها على مدى قرن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

لبناني يخلد المعالم الأثرية والتاريخية في لبنان... على طريقته

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ما قصة وسام دلة في حي السلم ؟

LBCI
منوعات
14:02

بعد مرور ٤ سنوات على انتحارها...مقتل عارضة الأزياء المكسيكية ميريام ريفيرا يعود الى الواجهة: هل قُتلت؟

LBCI
أمن وقضاء
13:49

بسبب خلاف عائلي...قتيل باطلاق نار أثناء عرس في ابي سمراء

LBCI
فنّ
04:10

بعد حفلة عمرو دياب... مشهد صادم للنفايات والزجاجات البلاستيكية تغزو الطريق العام المؤدي إلى واجهة بيروت البحرية! (فيديو)

LBCI
منوعات
13:21

"ماوغلي" موجود في الحقيقة... رجل اسباني ربّته الذئاب لمدة 12 سنة!

LBCI
فنّ
12:18

بعد اتهام بريتني سبيرز بالخيانة...هكذا ظهرت إثر الصدمة! (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:41

الكتل الحارّة مستمرة بالتأثير على لبنان حتى نهاية آب..

LBCI
منوعات
06:37

اقترب حوت من يختهم فأطلقوا النار عليه! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More