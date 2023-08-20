المكاري: بيروت نسمة تنعش الفن العربي وصحافتها حرة لا توضع عليها قيود

كتب وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري على منصة "اكس": "نأسف للجدال الحاصل والمتعلق بحفلة الفنان عمرو دياب في بيروت. وبعد التواصل مع الجهة المنظمة، تبين أن التعهد المذكور كان موجها إلى الصحافيين الراغبين بالتغطية في كواليس المسرح فقط".



وأضاف: "نحن على يقين بأن الفنان الكبير عمرو دياب يعتز ببيروت تاريخا وحاضرا ومستقبلا، ونشكر له حفله الذي انعش ليلها. نؤكد أن بيروت نسمة تنعش الفن العربي، وصحافتها حرة لا توضع عليها قيود الا التي تفرضها اخلاقيات المهنة".