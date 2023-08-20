وزارة الخارجية: نراقب بقلق تطور الأحداث في المنطقة العازلة بين شطري جزيرة قبرص

أعلنت وزارة الخارجية أنها تراقب "بقلق تطور الاحداث في المنطقة العازلة بين شطري جزيرة قبرص اثر الاعتداء على قوات بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة بتاريخ ١٨ آب الحالي".



وأكدت في بيان، "ضرورة احترام مهام هذه البعثة التي تقضي بالحفاظ على الامن والاستقرار في الجزيرة الى حين التوصل الى تسوية شاملة وعادلة للقضية القبرصية بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".