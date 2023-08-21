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فياض للـLBCI: خطة الكهرباء ناجحة ومناقصة الفيول شرعية.. وهذا ما كشفه عن اجتماعه مع وسيم منصوري
أخبار لبنان
2023-08-21 | 04:07
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فياض للـLBCI: خطة الكهرباء ناجحة ومناقصة الفيول شرعية.. وهذا ما كشفه عن اجتماعه مع وسيم منصوري
فياض للـLBCI: خطة الكهرباء ناجحة ومناقصة الفيول شرعية..
ذكر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أنّ "خطة الكهرباء ناجحة وتزيد التغذية، وهناك معضلة مع مصرف لبنان تحتاج إلى حلول"، موضحًا أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "لم يُبدي أي اعتراض على عملنا".
ولفت فياض في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إلى أنّ مناقصة استيراد الفيول تستند إلى قرار من مجلس الوزراء"، مشيرًا إلى "أننا قمنا باجراء مناقصتين بناء على قرار مجلس الوزراء"، موضحًا أنّ الكلام عن أنّ الفيول أويل غير مطابق للمواصفات غير صحيح".
وشدد على "أننا بحاجة إلى شحنة الفيول الجديدة"، لافتًا إلى أنّ تأمين هذه الشحنة من الفيول ليس أمرًا خاطئًا.
وصرّح فياض بأنّ هناك مشكلة كحكومة في العلاقة المستجدة مع مصرف لبنان حول تأمين العملة الصعبة، لافتًا إلى أنّ حاكمية المركزي لا تميّز بين تحويل الليرة إلى الدولار، وبين إعطاء الحكومة مبالغ من الدولار.
وحول اجتماعه مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، كشف فياض أنّ منصوري قال له إنّ طريقته مختلفة عن طريقة حاكمية المركزي السابقة وإن كل ما يهمه هو انتظام المؤسسات، ولا يريد من مصرف لبنان أن يأخذ حجمًا أكبر مما هو عليه، كما لفت فياض إلى أنّه يريد أريد آلية جديدة إن لم يتم اعتماد القديمة بالنسبة لشحنة الفيول. وأوضح أنّه لا يوجد أي شيء ملموس حول رأي رئيس حكومة تصريف الأعمال.
وأوضح فياض أنّه من خلال زيادة تغذية الكهرباء يتم التوفير على الناس من اعتمادها على المولدات الخاصة، موضحًا أنّ نزع التعديات يعطي نتيجة على موضوع الجباية، ويزيد من الأموال، لافتًا إلى أنّه أصبح بإمكاننا معرفة قيمة الجباية في المخيمات الفلسطينية الآن بعد تركيب العدادات.
أما بالنسبة الى مناقصة الفيول، أكد وزير الطاقة أنها شرعية وتحت القانون تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بكانون الثاني.
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