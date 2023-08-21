شهيب من السراي: ميقاتي حريص على نجاح العام الدراسي المقبل

شهيب: المشكلة ليست في التعليم ولا في وزارة التربية ولا في المعلم بل في التمويل اللازم

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صباح اليوم في السراي الحكومي، عضو" اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب يرافقه أمين سر الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، رئيس تعاونية الموظفين السابق أنور ضو، ومفوض التربية في الحزب الاشتراكي سمير نجم.



وبعد اللقاء، قال شهيب: "الهدف من الزيارة انقاذ العام الدراسي وحفظ حقوق الهيئات التعليمية واستطردا حماية التعليم الرسمي والمدرسة الرسمية في لبنان، وكان التركيز على كيفية صرف مبلغ ٥٠٠٠ مليار ليرة الذي خصص للتربية وتم اقراره في آخر جلسة لمجلس الوزراء كدفعة اولى وضرورة وصول هذا المبلغ بشكل منتظم الى المدارس والاساتذة والمعلمين بعد تأمين الحوافز اللازمة لهم من اجل انهاء العام الدراسي المقبل بشكل طبيعي، لأن هناك اصرارا من قبل المعلمين والنقابات على عدم العودة الى التدريس والى المدارس الرسمية اذا لم تحصّل حقوقهم كاملة، مع المحافظة على كرامة الاستاذ وقدرته على التعليم والانتقال الى المدرسة الرسمية".



ورأى أنه "آن الأوان ليقتنع الجميع بأن التربية والتعليم هما حق لكل مواطن في لبنان، والاستثمار الحقيقي في التربية هو في المعلم، بالتالي الحفاظ على المعلمين ضرورة وواجب كما قلنا دائمًا".



وقال: "نحن في الحزب عقدنا اجتماعات عدة مع مفوضية التربية وبدأنا بحراك من خلال المؤتمر، وسنلتقي الرئيس نبيه بري وجميع المعنيين بالوضع المالي. المشكلة ليست في التعليم ولا في وزارة التربية ولا في المعلم، بل في التمويل اللازم، وبالتالي كما الرغيف مهم للمواطن، فالتعليم من المهام الاساسية لانقاذ المجتمع في لبنان. الاستثمار الحقيقي هو في المعلم الذي هو عماد الوصول الى هذا الحق الذي هو حق التعلم لكل طالب وولد في لبنان".



أضاف: "أبدى الرئيس ميقاتي حرصه الشديد على نجاح العام الدراسي المقبل، وسنتابع الموضوع مع وزير التربية ومع جميع المعنيين وتحديدا في ما خص الموضوع المالي".



وردا على سؤال قال: "هناك ٥٠٠٠ مليار ليرة والبحث هو في كيفية ايصاله للمدرسة وللمعلم، وتحديدا كيفية الحفاظ على كرامة المعلم من خلال الدفع بالدولار".