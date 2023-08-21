بوحبيب استقبل القائم بالأعمال في سفارة فرنسا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، القائم بالأعمال في سفارة فرنسا هيرفي ماغرو في زيارة تعارف.