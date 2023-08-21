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التجديد لليونيفل على نار حامية والمفاوضات صعبة
أخبار لبنان
2023-08-21 | 13:08
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التجديد لليونيفل على نار حامية والمفاوضات صعبة
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التجديد لليونيفل على نار حامية والمفاوضات صعبة
أخبار لبنان
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لليونيفل
حامية
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