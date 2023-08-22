أوجيرو: توقف الخدمات في سنترال نهر ابراهيم

أوجيرو: توقف الخدمات في سنترال نهر ابراهيم

أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر منصة "إكس" أن عطلًا طرأ على سنترال نهر ابراهيم بسبب الضغط على المولدات، ما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة.



وتعمل فرقها على تصليح الأعمال.