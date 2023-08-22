توتال إنيرجيز تطلق أنشطة الإستكشاف في الرقعة رقم 9

توتال إنيرجيز تطلق أنشطة الإستكشاف في الرقعة رقم 9

أطلقت شركة توتال إنيرجيز وشريكيها إيني وقطر للطاقة اليوم أنشطة الإستكشاف في الرقعة رقم 9 في لبنان من خلال زيارة إلى منصة الحفر Transocean Barents بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه وليد فياض يرافقهم وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية وممثلون عن هيئة إدارة قطاع البترول.



وتتمركز منصة الحفر منذ 16 آب في الرقعة رقم 9 على بعد حوالى 120 كم من بيروت. وخلال الزيارة تم عرض الإستعدادات اللازمة لحفر البئر الإستكشافيّة الذي من المقرر أن يبدأ خلال الأيام المقبلة.



وقال رومان دو لامارتينيير، المدير العام لتوتال إنيرجيز إي بي لبنان: "بعد الترسيم السلمي للحدود البحرية، إلتزمت توتال إنيرجيز مع شريكيها إيني وقطر للطاقة بحفر بئر إستكشافية في الرقعة رقم 9 في أقرب وقت ممكن في العام 2023. ويسعدنا أن نعلن أن عمليات الحفر ستبدأ خلال أيام قليلة، بفضل إلتزام فرق توتال إنيرجيز ودعم السلطات اللبنانية وشريكينا. إن البئر الإستكشافيّة ستسمح لنا بتقييم الموارد الهيدروكربونيّة وإمكانات الإنتاج في هذه المنطقة".

