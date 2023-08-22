شقير: خبر تأمين فرق أمنية لحماية مبان في سوليدير مفبرك لغايات في نفس يعقوب

شقير: خبر تأمين فرق أمنية لحماية مبان في سوليدير مفبرك لغايات في نفس يعقوب

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس تجمع "كلنا لبيروت" الوزير السابق محمد شقير بيانًا إستهجن فيه ما ورد في إحدى الصحف عن قيام شقير بتأمين فرق أمنية لحماية أكثر من 40 مبنى في سوليدير.



وإذ شدد المكتب الإعلامي على أن هذا الخبر عار من الصحة ولا يتمتع بأي صدقية، أكد أن شقير ليس لديه أي إطلاع أو أي خبرة على هذا النوع من الأعمال المتعلق بتأمين الحماية والأمور الأمنية على إختلافها.



وقال: "لمن يريد التأكد فسوليدير قريبة، والبلد "ما في أسرار" لكن فيه الكثير من الفبركات والإستهدافات لغايات في نفس يعقوب".

