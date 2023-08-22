دريان التقى مخزومي... ماذا بحثا؟

بحث مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى مع النائب فؤاد مخزومي أهمية إعادة الثقة في لبنان ومؤسساته من خلال تطبيق الإصلاحات المطلوبة.