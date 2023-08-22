فياض اجتمع مع مسؤولين في "توتال": أعمال الحفر في البلوك 9 تبدأ في 24 الحالي

عقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض بعد الزيارة التفقدية الى منصة الحفر صباح اليوم في البلوك رقم 9 اجتماعا تقييميا في مكتبه في وزارة الطاقة والمياه مع مسؤولي "توتال" الكبار: لوران فيفيه (كبير مديري الشرق الاوسط للإستكشاف) وجوليان بوجيه (كبير مديري الاستكشاف والانتاج لمنطقة آسيا) ورومان لامارتينيير (المدير العام لـ"توتال انيرجي" في لبنان).



وتم البحث في إستكمال الإستعدادات والجدول الزمني المقرر لعملية الحفر التي تبدأ في 24 آب الحالي.

وأعلن الوزير فياض بعد الإجتماع، أنه "بتاريخ 24 آب ستنطلق عملية الحفر وسيكون نهارا تاريخيا نعول عليه وبعد 67 يوما سنكون على موعد مع نتائج هذا الحفر"، آملا أن تكون بادرة خير للبنانيين". أشار الى أن "توتال وشركاءها ملتزمون كامل الإلتزام بالعمل المهني كما أن التوقعات حتى يومنا هذا إيجابية جدا. وقد أعربوا من ناحية ثانية عن إهتمامهم بالبلوكات المحيطة بالبلوك 9 وسيكون هناك تطورات في هذا الإطار سنعلن عنها عندما تترسخ وتتبلور بشكل أكبر".وقال فياض: "تحدثنا أيضا في موضوع الطاقة المتجددة حيث لديهم إهتمام واضح أكان بالنسبة الى مشاريع الـ5 ميغاوات أو الاكبر حجما اي 100 ميغاوات وقد أرسلوا رسائل في هذا الاطار ولدينا عمل في الوزارة وفي الحكومة وعلى المستوى التشريعي للوصول الى خواتيم جيدة ايضا".