بيان عن إجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان عن الأحداث الأمنية في مخيم عين الحلوة

بيان عن إجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان عن الأحداث الأمنية في مخيم عين الحلوة

عقدت هيئة العمل الفلسطيني في لبنان إجتماعًا في سفارة دولة فلسطين في لبنان، وذلك اليوم الثلاثاء ٢٢/٨/٢٠٢٣، لمتابعة الأوضاع الأمنية والإجتماعية في مخيم عين الحلوة، لا سيما الأحداث المؤسفة الأخيرة التي تلت جريمتي الإغتيال، وذلك بحضور سفير دولة فلسطين في لبنان ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وممثل عن قيادة الجيش وعن كل من حركة أمل والتنظيم الشعبي الناصري.



وقد اتسم الإجتماع بروح من المسؤولية العالية ومستوى التفاهم والتكامل حول المعطيات والرؤى التي تم تبادلها بين المجتمعين كافة والتي استندت إلى تقرير لجنة التحقيق المكلفة من هيئة العمل الفلسطيني المشترك، حيث تم الإتفاق على آليات المتابعة تبدأ بتسليم المشتبه بهم بجريمة الإغتيال وكل من تظهره التحقيقات بمرجعية الدولة اللبنانية إلى القضاء اللبناني.



وخلص المجتمعون إلى تأكيد حرصهم على ضرورة توفير الأمن والأمان والطمأنينة وسبل الحياة الكريمة لأهل مخيم عين الحلوة والجوار اللبناني الشقيق.