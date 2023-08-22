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تيمور جنبلاط استقبل وفدا من "التجدد للوطن".. عربيد: لا خروج من الأزمة إلا بحوار بناء
أخبار لبنان
2023-08-22 | 11:10
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تيمور جنبلاط استقبل وفدا من "التجدد للوطن".. عربيد: لا خروج من الأزمة إلا بحوار بناء
تيمور جنبلاط استقبل وفدا من "التجدد للوطن"
التقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، وفدا من "التجدد للوطن" برئاسة شارل عربيد الذي قال بعد اللقاء: "الهدف من زيارتنا اليوم تسليم الورقة السياسية الأولى التي أعلن عنها التجدد للوطن، وكانت مناسبة لعرض سبل التعاون، على أمل أن تكون ورقة جامعة لكل اللبنانيين".
ولفت إلى أنّ "التجدد للوطن مع الحزب التقدمي الإشتراكي ورئيسه، كما كتلة اللقاء الديمقراطي، يتشارك الكثير من العناوين والثوابت الوطنية، وأهمها لبنان الاعتدال، والتمسك باتفاق الطائف ومتابعة الأمور الحياتية للمواطنين"، وقال: "تم الاتفاق على متابعة اللقاءات لتوسيع الحوار، إذ لا خروج من الأزمة، إلا بإيجاد الحلول عبر حوار بناء".
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