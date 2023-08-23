الراعي من يسوع الملك: تراهم يتستّرون وراء الحوار والتوافق فيما الحلّ واحد ودستوري

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي أن انتخاب رئيس للجمهورية يَضع البلاد على الخطّ السليم.واعتبر الراعي، في قداس احتفالي على مذبح كنيسة دير يسوع الملك في زوق مصبح لمناسبة تدشين الكنيسة بعد ترميمها وإضاءة التمثال الذي رفعه الاب يعقوب الكبوشي في حياته الرهبانية، أن المسؤولين السياسيين يتستّرون وراء الحوار والتوافق.وشدد على أن الحلّ واحد ودستوري وهو الدخول الى قاعة المجلس النيابي واجراء الانتخابات الرئاسية بين المرشحين الذين باتوا معروفين فتكون كلمة الفصل في التصويت وفقًا للمادة 49 من الدستور. وهكذا يضعون حدًّا للمهزلة التي شوّهت وجه لبنان الديموقراطي البرلماني الحضاري.