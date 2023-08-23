مبروك لحاملي بطاقة OMT من Visa الفائزين بأربع رحلات لمرافقة المنتخب اللبناني وتشجيعه في كأس العالم لكرة السلّة في إندونيسيا

بعد إطلاق حملة "كلنا حدّكن يا أبطال" لدعم المنتخب اللبناني وتشجيعه، ومع انطلاق العدّ العكسي لكأس العالم لكرة السلّة، جرى السحب للفوز بأربع رحلات لشخصين إلى إندونيسيا وذلك تحت إشراف مديرية اليانصيب الوطني اللبناني. وقد فاز كلّ من: فراس خدّاج، عبد المنعم محفوظ، مهدي الموسوي، وعدنان شلهوب.

كما أُقيم حفل تسليم الجوائز في مركز شركة OMT الرئيسي بحضور ممثّلين عن شركة Visa وبنك لبنان والمهجر و أو.أم.تي.



كلّ التشجيع والدعم لرجال الأرز: "كلنا حدّكن يا أبطال".