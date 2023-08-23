إدارة الأمن العام تتوجه إلى توقيع الموافقة على عرض فيلم باربي

أكدت مصادر مطّلعة للـLBCI أنه وبحسب القانون وبعد إرسال لجنة الرقابة على الأفلام تقريرها حول فيلم باربي إلى المدير العام للأمن العام بالإنابة الياس البيسري والمتضمن الموافقة على عرضه، تتوجه إدارة الأمن العام إلى توقيع الموافقة على عرض الفيلم ضمن الأصول الإدارية المرعية الإجراء.