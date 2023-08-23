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أبو فاعور: مواد زراعية فاسدة تدخل عبر شبكة تهريب بين لبنان وسوريا وعبر مرفأ بيروت..وسأتقدّم بإخبار الى النيابة العامّة

أخبار لبنان
2023-08-23 | 05:21
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أبو فاعور: مواد زراعية فاسدة تدخل عبر شبكة تهريب بين لبنان وسوريا وعبر مرفأ بيروت..وسأتقدّم بإخبار الى النيابة العامّة
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أبو فاعور: مواد زراعية فاسدة تدخل عبر شبكة تهريب بين لبنان وسوريا وعبر مرفأ بيروت..وسأتقدّم بإخبار الى النيابة العامّة

اعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور خلال مؤتمر صحافي عن الادوية الزراعية الفاسدة، أنها "ممنوعة من قبل العديد من المعنيين ووزارة الصحة وبالرغم من ذلك تدخل إلى لبنان والعديد يستعملها بطريقة جاهلة".

وقال:" الأدوية الزراعية التى تتسبب بأمراض وأضرار ضخمة تدخل عن طريق مافيات وبطرق مختلفة، وباب التهريب الأساسي عبر شبكة تهريب تنشط بين لبنان وسوريا وعبر مرفأ بيروت".

واضاف " ومن هذه الاسمدة زراعية ما يتم ادخاله تحت مسمى مواد تنظيف".

وأعلن انه سيتقدم بإخبار الى النيابة العامة التمييزيّة يذكر فيه اسماء الشركات والاشخاص والمهربين والمتورطين، آملًا من القضاء التحرّك بشكل سريع.

وقال "تواصلت مع وزارة الزراعة لسحب هذه المواد من الاسواق وتوجيه المزارعين لعدم استخدامها ووضع خطّة توجيهية مع المزارع ومطلوب من وزارة الصحة اعادة النظر بالموافقات لعدم دخول هذه المواد وأدعو رئيس الحكومة للقيام باجتماع للوزراء المعنيين".

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