وزارة المالية وافقت على سلفة خزينة طارئة للخارجية منذ تموز الماضي (صورة)

وافقت وزارة المال منذ تموز الماضي على صرف سلفة خزينة طارئة نقل وانتقال في الخارج لوزارة الخارجية بقيمة مليار ليرة لبنانية لزوم سفر الى الخارج.



وبحسب ما افادت مصادر المالية الـLBCI فإن وزارة الخارجية لم تتابع مجريات المعاملة الخاصة بالسلفة.