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حميه ارسل فريقًا فنيًا للكشف على موقع انهيار جزء من الجسر الرابط لمسلكي الاوتوستراد بين الهري وشكا

أخبار لبنان
2023-08-23 | 07:07
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حميه ارسل فريقًا فنيًا للكشف على موقع انهيار جزء من الجسر الرابط لمسلكي الاوتوستراد بين الهري وشكا
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حميه ارسل فريقًا فنيًا للكشف على موقع انهيار جزء من الجسر الرابط لمسلكي الاوتوستراد بين الهري وشكا

  ارسل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، اثر ما تم تداوله على بعض الوسائل الاعلامية والتواصل الإجتماعي حول إنهيار جزء من الجسر الذي يربط مسلكي الاوتوستراد بين الهري وشكا ، فريقاً فنياً من الوزارة للكشف على الموقع لإتخاذ الإجراءات المناسبة حرصاً على السلامة العامة والمرورية.

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