بري عرض مع الحلبي التحديات التي يعيشها القطاع التربوي

جال وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي على الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة في دورتها الاستثنائية، في مركز ثانوية ابتهاج قدورة الرسمية ، في مجمع المدارس في بئر حسن.



,بعد الجولة اجتمع رئيس مجلس النواب تبيه بري بالحلبي وتم عرض التحديات التي يعيشها القطاع التربوي وكيفية انجاح العام الدراسي والجامعي القادم.