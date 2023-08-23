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إجتماع عمل بين القطاعين العام والخاص لمتابعة التحضير لـ"إكسبو قطر"
أخبار لبنان
2023-08-23 | 08:08
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إجتماع عمل بين القطاعين العام والخاص لمتابعة التحضير لـ"إكسبو قطر"
إجتماع عمل بين القطاعين العام والخاص لمتابعة التحضير لـ"إكسبو قطر"
عقد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان إجتماع عمل لمتابعة التحضير لـ"إكسبو قطر" شارك فيه رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، مدير عام وزار الزراعة لويس لحود، مدير عام وزار الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، رئيس غرفة صيدا والجنوب محمد صالح ونائب رئيس غرفة زحلة والبقاع منير التيني.
وتم الإتفاق على ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإبقاء الإجتماعات مفتوحة لإتخاذ الخطوات التي من شأنها إنجاح مشاركة لبنان في هذا المعرض الدولي الهام.
أخبار لبنان
إكسبو قطر
محمد شقير
لويس لحود
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