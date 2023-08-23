عقد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان إجتماع عمل لمتابعة التحضير لـ"إكسبو قطر" شارك فيه رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، مدير عام وزار الزراعة لويس لحود، مدير عام وزار الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، رئيس غرفة صيدا والجنوب محمد صالح ونائب رئيس غرفة زحلة والبقاع منير التيني.وتم الإتفاق على ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإبقاء الإجتماعات مفتوحة لإتخاذ الخطوات التي من شأنها إنجاح مشاركة لبنان في هذا المعرض الدولي الهام.