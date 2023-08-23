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مؤسسة المياه تعلن عن نظام تقنين قاس لعدم قدرتها على شراء المازوت بالعملة الصعبة

أخبار لبنان
2023-08-23 | 08:10
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مؤسسة المياه تعلن عن نظام تقنين قاس لعدم قدرتها على شراء المازوت بالعملة الصعبة
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مؤسسة المياه تعلن عن نظام تقنين قاس لعدم قدرتها على شراء المازوت بالعملة الصعبة

مؤسسة المياه تعلن عن نظام تقنين قاس لعدم قدرتها على شراء المازوت بالعملة الصعبة

تعقيبًا على البيان الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 14/8/2023 في شأن تسديد فواتير إستهلاك الكهرباء نقدًا أو بواسطة حساب جديد (Fresh) بطلب من البنك المركزي وليس بموجب حوالات مصرفية كما جرت العادة، وذلك تحت طائلة قطع التيار عن المتخلفين، أوضحت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنه تطبيقًا لقرار مؤسسة الكهرباء وبموجب تشدد المنشآت النفطية في تسديد ثمن مادة المازوت نقدًا أو بواسطة حساب جديد (Fresh) وعدم قبول فواتير بإحالات بالعملة الوطنية كالسابق، لم تعد قادرة على تأمين مادة المازوت لتشغيل محطات ضخ المياه العاملة على المولدات، وذلك لسبب معلوم وهو عدم إمتلاك المؤسسة عملة صعبة. 
 
أضف إلى ذلك التحدي الناشىء عن تبلغ المؤسسة من الجهات المانحة تعذر تأمين تمويل إضافي لصيانة محطات الضخ والآبار وضمان إستمرارية عملها. فبموجب ذلك، سيتعذر إجراء التصليحات اللازمة على مضخات الضخ لأن ذلك يحتاج غالبًا إلى تأمين مواد وقطع غيار من الخارج بالعملة الصعبة التي يستحيل تأمينها عبر المتعهدين العاملين لدى المؤسسة حاليًا بالعملة الوطنية.
 
وبناء عليه، ستضطر المؤسسة آسفة إلى إعتماد نظام تقنين قاس يخشى أن يبلغ إلى مرحلة الإنقطاع التام للمياه في المناطق التي تتغذى من محطات الضخ الرئيسية العاملة على المولدات. 
 
وإذ تذكر مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بأنها وتحسسًا منها مع المواطنين لم تفرض أي زيادة على الإشتراكات للعام الحالي وأبقت على إمكانية الدفع عبر POS لدى مراكز الخدمة المعتمدة لديها، شددت في المقابل على ضرورة الإسراع في إيجاد حلول عامة وسريعة تضع من جهة حدًا لمعاناة المشتركين وتساعد من جهة ثانية المؤسسات العامة التي تصارع للصمود على الإستمرارية.
 

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