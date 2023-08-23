بري عرض الوضع التربوي مع وزير التربية واستقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي الاوضاع العامة، اضافة الى شؤون تربوية لاسيما موضوع السلفة التي أقرها مجلس الوزراء لمصلحة الهيئات التعليمية في المدارس الرسمية وكيفية توفير المقومات لإنطلاق العام الدراسي الجديد .



وبعد اللقاء قال الوزير الحلبي : "تشرفت بزيارة بري وطبعاً تباحثنا في موضوع العام الدراسي المقبل في المدارس الرسمية وفي الجامعة اللبنانية والتحديات التي تواجه إنطلاق هذه السنة ، أخبرت دولة الرئيس أنني قمت بجولة اليوم على الدورة الإستثنائية في مراكز الإمتحانات وطبعاً بهذة المناسبة أوجه الى الهيئة التعليمية الى المعلميين وجميع التسميات في كل المواقع التي إشتركوا في هذه الدورة ايضاً وأشكرهم واشد على ايديهم لانهم دائماً هم في طليعة من يلبون النداء في تحقيق الإستحقاقات التربوية" .



وأضاف : "كما بحثت في موضوع صرف السلفة التي أقرها مجلس الوزراء لمصلحة الهيئات التعليمية في المدارس الرسمية وكيفية إنجاز هذا الأمر بما يوفر الوسائل اللازمة لإنطلاق العام الدراسي، وقد أجرينا إتصال مع سعادة حاكم مصرف لبنان بالانابة الذي سأتوجه الى زيارته في اليومين المقبلين ".



كما استقبل رئيس المجلس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم وعددا من اعضاء الهيئة .



