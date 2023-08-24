الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
34
o
الجنوب
31
o
البقاع
36
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Redbull TV Series
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
34
o
الجنوب
31
o
البقاع
36
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المراقبون الجويون يرفعون الصوت: سنعمل من الـ7 صباحًا حتى الـ8 مساءً
أخبار لبنان
2023-08-24 | 05:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
المراقبون الجويون يرفعون الصوت: سنعمل من الـ7 صباحًا حتى الـ8 مساءً
المراقبون الجويون يرفعون الصوت: سنعمل من الـ7 صباحًا حتى الـ8 مساءً
أصدر المراقبون الجويون اللبنانيون في المديرية العامة للطيران المدني بيانًا حذروا فيه مما آلت إليه الأوضاع من نقص حاد في عدد المراقبين العاملين في المصلحة حيث أصبح عددنا 13 مراقبًا من ضمنهم رؤساء الدوائر والأقسام والفروع نعمل ضمن مركزين منفصلين على الشكل التالي:
- 6 مراقبين في دائرة المراقبة الإقليمية أي الرادار من أصل 52 مراقبًا يعاونهم مراقبان إثنان متقاعدان متعاقدان.
- 7 مراقبين في دائرة مراقبة المطار أي برج المراقبة من أصل 35 مراقبًا يعاونهم مراقب متقاعد متعاقد.
وأوضحوا قائلين: "نعمل سويًا بشكل مواز لتأمين حركة المطار 24/24 ساعة على مدار السنة. تفادينا إلى حينه التوجه إلى الإعلام بالرغم من معاناتنا المستمرة على مدى سنوات لما يتأتى من نشر هكذا تفاصيل للرأي العام من تداعيات على الحركة الجوية، ونعني بذلك شركات الطيران، شركات تأمين الطائرات، والمنظمة العالمية للطيران المدني الدولي."
وأشاروا إلى أنه "بعكس ما ذكرته بعض المصادر الصحافية المشبوهة من ظلم وافتراء عن المراقبين الجويين دفعة التسعينات، فإننا نحن المعنيون لم نتوقف يومًا منذ سنوات عن المطالبة بالتوظيف والتدريب، لأننا نتبع لمديرية ملغاة بموجب مرسوم رقم 7251 تاريخ 21/1/2002 لإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني - التي لم تتشكل بعد - وأي من الحلول المذكورة يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء لتطبيقه، وفي معظم الحالات التي نتوصل فيها إلى حل، نصطدم بحواجز إما طائفية إما سياسية أو عقبات لا ندري ما خلفيتها، وآخر هذه الحلول كان توظيف المعاونين مراقبين دفعة 2018 الذي لم يتم والذي كان أمرًا ضروريًا للبدء بحل أزمة النقص على المدى الطويل لأن المعاون المراقب بحاجة إلى ما يزيد عن ثلاث سنوات من التدريب المكثف في معهد معتمد من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي ليصبح مراقبًا معتمدًا.
ولفت المراقبون الجويون إلى أنه "من هنا كان طرح إستقدام مراقبين معتمدين من الخارج بحيث يحتاجون إلى فترة وجيزة للتأقلم مع الخطط الملاحية في الأجواء اللبنانية لمساعدتنا، مع ضرورة المساواة في ما بينهم وبيننا بعدد ساعات العمل والأجر إلى حين تدريب المعاونين المراقبين دفعة 2010 الذين لم يتم تدريبهم حتى اليوم - بالرغم مطالبتنا الحثيثة بتدريبهم - وإلى إدخال المعاونين المراقبين الجدد (دفعة 2018) وتدريبهم، بعدما أصبحنا نعمل باللحم الحي وقد أضنانا التعب والإرهاق من جراء العمل وفق جداول غير إنسانية، وغير مقبولة لا لبنانيًا ولا دوليًا، جداول تفوق 300 ساعة شهريًا من دون إحتساب تغطية الغياب الإستثنائي والقسري مع التذكير بأن معظمنا قد تخطى عمر الخمسين عامًا، بمعنى آخر كل مراقب منا يعمل عن 4 مراقبين أو أكثر وهو أمر خطير للغاية ويعرض سلامة الحركة الجوية للخطر."
وقالوا: "بما أننا ما زلنا نواجه حواجز لا ندري ما خلفيتها تقف عثرة بوجه أي حل نتقدم به، وبغياب الحلول وتعامل الإدارة بخفة مع كل الإقتراحات التي نتقدم بها لإنقاذ الوضع - منها أنه تم رفع عدة تقارير منذ أكثر من سنة من قبل رؤساء الوحدات في المصلحة للمطالبة بتعزيز أعداد المراقبين المجازين أو إقفال المطار ليلًا بشكل يتناسب مع العدد الحالي للمراقبين وأسوة بمطارات أجنبية وأوروبية لكن من دون جدوى - وحرصًا منا على سلامة الحركة الجوية وسلامة الركاب، نفيد بأننا سنلتزم بدءًا من تاريخ 2023/9/5 ضمنًا بجداول مناوبة نؤمن فيها العمل في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً، على أن تتم جدولة الرحلات بما يتناسب مع القدرة الإستيعابية للمراقب الجوي، وهي جداول تتناسب مع عددنا الحالي وتراعي وتحافظ على سلامة الحركة إلى حين تنفيذ الإصلاحات الضرورية في مصلحة الملاحة الجوية لإعادة العمل في المطار على مدار 24 ساعة بشكل آمن وسليم."
أخبار لبنان
المراقبون الجويون اللبنانيون
المديرية العامة للطيران المدني
التالي
حريق في خراج بلدة العاقورة (صورة)
الأمن العام يحذر المواطنين من إستخدام التطبيقات عشوائيًا: تطبيق Momondo مقره في تل أبيب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-08-18
المديرية العامة للطيران المدني: ما يُتداول عن وجود خطر يهدد سلامة الحركة الجوية المطار هو عار عن الصحة
أخبار لبنان
2023-08-18
المديرية العامة للطيران المدني: ما يُتداول عن وجود خطر يهدد سلامة الحركة الجوية المطار هو عار عن الصحة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:26
ميقاتي أبلغ وفد متطوعي الدفاع المدني بصدور مرسوم تثبيتهم في الجريدة الرسمية اليوم
أخبار لبنان
06:26
ميقاتي أبلغ وفد متطوعي الدفاع المدني بصدور مرسوم تثبيتهم في الجريدة الرسمية اليوم
0
أمن وقضاء
05:49
حريق في خراج بلدة العاقورة (صورة)
أمن وقضاء
05:49
حريق في خراج بلدة العاقورة (صورة)
0
أمن وقضاء
03:34
الأمن العام يحذر المواطنين من إستخدام التطبيقات عشوائيًا: تطبيق Momondo مقره في تل أبيب
أمن وقضاء
03:34
الأمن العام يحذر المواطنين من إستخدام التطبيقات عشوائيًا: تطبيق Momondo مقره في تل أبيب
0
أمن وقضاء
03:20
شعبة المعلومات توقف في القبّة الرأس المدبّر لعمليات سرقة كابلات كهربائية من أدما
أمن وقضاء
03:20
شعبة المعلومات توقف في القبّة الرأس المدبّر لعمليات سرقة كابلات كهربائية من أدما
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
04:31
إعلامية مصرية تحلق شعرها بالكامل أمام الكاميرا: "خطوة جريئة ومرعبة" (فيديو)
فنّ
04:31
إعلامية مصرية تحلق شعرها بالكامل أمام الكاميرا: "خطوة جريئة ومرعبة" (فيديو)
0
منوعات
2023-07-30
في مشهد مخيف... تشابك بحبال مظلته بعد أن قفز في الهواء وهذا مصيره! (فيديو)
منوعات
2023-07-30
في مشهد مخيف... تشابك بحبال مظلته بعد أن قفز في الهواء وهذا مصيره! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إليكم مصير فيلم باربي بعد متابعة LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إليكم مصير فيلم باربي بعد متابعة LBCI
0
منوعات
2023-07-04
لحظات مرعبة... هجوم "مجنون" لسمكة قرش ضخمة قبالة سواحل فلوريدا! (فيديو)
منوعات
2023-07-04
لحظات مرعبة... هجوم "مجنون" لسمكة قرش ضخمة قبالة سواحل فلوريدا! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بشرى سارة لموظفي القطاع العام…
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بشرى سارة لموظفي القطاع العام…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
أدوية ومبيدات زراعية مسرطنة: "الداء في الدواء"
تقارير نشرة الاخبار
14:04
أدوية ومبيدات زراعية مسرطنة: "الداء في الدواء"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
بعد تقرير الـLBCI عن وجود لبنة وجبنة غير مطابقة للمواصفات في الشمال... وزارة الإقتصاد وأمن الدولة تقفلان معملين في زغرتا
تقارير نشرة الاخبار
14:02
بعد تقرير الـLBCI عن وجود لبنة وجبنة غير مطابقة للمواصفات في الشمال... وزارة الإقتصاد وأمن الدولة تقفلان معملين في زغرتا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
توزيع عويدات لتقرير التدقيق الجنائي على أكثر من جهة قضائية... تمييع للتحقيق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:58
توزيع عويدات لتقرير التدقيق الجنائي على أكثر من جهة قضائية... تمييع للتحقيق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
هل فعلًا بات لبنان ملاذًا آمنًا للمطلوبين للعدالة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:54
هل فعلًا بات لبنان ملاذًا آمنًا للمطلوبين للعدالة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إليكم مصير فيلم باربي بعد متابعة LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إليكم مصير فيلم باربي بعد متابعة LBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
السويداء… عودة إلى عام ٢٠١١؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
السويداء… عودة إلى عام ٢٠١١؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في جوهانسبرغ... دعوات إلى إحترام عالم متعدد الأقطاب والوقوف بوجه هيمنة الدولار
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في جوهانسبرغ... دعوات إلى إحترام عالم متعدد الأقطاب والوقوف بوجه هيمنة الدولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لعبة السلم والثعبان لم تسلم من مقص الرقابة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لعبة السلم والثعبان لم تسلم من مقص الرقابة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
13:40
معلومات عن سقوط طوافة تابعة للجيش اللبناني في منطقة حمانة واستشهاد عسكريين
خبر عاجل
13:40
معلومات عن سقوط طوافة تابعة للجيش اللبناني في منطقة حمانة واستشهاد عسكريين
2
خبر عاجل
13:52
تحطم الطوافة التابعة للقوات الجوية في منطقة حمانا حصل أثناء تنفيذ طيران تدريبي
خبر عاجل
13:52
تحطم الطوافة التابعة للقوات الجوية في منطقة حمانا حصل أثناء تنفيذ طيران تدريبي
3
خبر عاجل
13:16
أ.ف.ب: عشرة قتلى في تحطّم طائرة أثناء رحلة داخلية في روسيا وبريغوجين زعيم فاغنر ضمن الضحايا
خبر عاجل
13:16
أ.ف.ب: عشرة قتلى في تحطّم طائرة أثناء رحلة داخلية في روسيا وبريغوجين زعيم فاغنر ضمن الضحايا
4
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بشرى سارة لموظفي القطاع العام…
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بشرى سارة لموظفي القطاع العام…
5
أمن وقضاء
16:33
تحطم طوافة للجيش واستشهاد عنصرين... ماذا تقول المعلومات الأولية؟
أمن وقضاء
16:33
تحطم طوافة للجيش واستشهاد عنصرين... ماذا تقول المعلومات الأولية؟
6
أمن وقضاء
14:15
تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا...
أمن وقضاء
14:15
تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا...
7
فنّ
07:29
نجوم ومشاهير لبنان وسوريا ومصر يحتفلون بعيد ميلاد وديع الشيخ في حفلٍ أسطوري (فيديو)
فنّ
07:29
نجوم ومشاهير لبنان وسوريا ومصر يحتفلون بعيد ميلاد وديع الشيخ في حفلٍ أسطوري (فيديو)
8
منوعات
15:00
جريمة مروّعة... معلّمة تغتصب طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا وهذه التفاصيل!
منوعات
15:00
جريمة مروّعة... معلّمة تغتصب طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا وهذه التفاصيل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More