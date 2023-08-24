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عدوان: منصوري جاهز للاجابة عن كل النقاط التي وردت بتقرير "الفاريز" وعن ممارسات مصرف لبنان
أخبار لبنان
2023-08-24 | 06:06
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عدوان: منصوري جاهز للاجابة عن كل النقاط التي وردت بتقرير "الفاريز" وعن ممارسات مصرف لبنان
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عدوان: منصوري جاهز للاجابة عن كل النقاط التي وردت بتقرير "الفاريز" وعن ممارسات مصرف لبنان
عدوان: منصوري جاهز للاجابة عن كل النقاط التي وردت بتقرير "الفاريز" وعن ممارسات مصرف لبنان
اكد نائب تكتل "الجمهورية القوية" جورج عدوان، اننا "لن نشعر بالتعب حتى معرفة من قام بتهريب أمواله إلى الخارج"، مشيرا الى ان "حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، طلب أن أخبركم بأن كل النقاط التي وردت في تقرير الفاريز، ولم يتم الإجابة عليها، جاهز الأخير للإجابة عنها كما الإجابة عن كل الممارسات التي قام بها مصرف لبنان".
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