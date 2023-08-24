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ياسين: وزارة الاتصالات تتستر على ممارسات أقل ما يقال عنها أنها باب لسرقة محتملة بتغطية واضحة

ياسين: وزارة الاتصالات تتستر على ممارسات أقل ما يقال عنها أنها باب لسرقة محتملة بتغطية واضحة



اعتبر النائب ياسين ياسين من مجلس النواب ان وزارة الاتصالات تتستر على ممارسات أقل ما يقال عنها أنها باب لسرقة محتملة بتغطية واضحة، في قطاع يعد من أهم القطاعات التي تعود بمدخول على الدولة.