اجتماع لوزير الصحة للتوصل الى آلية تمنع انقطاع خدمة غسيل الكلى عن المرضى

اجتماع لوزير الصحة للتوصل الى آلية تمنع انقطاع خدمة غسيل الكلى عن المرضى



عقد وزير الصحة اجتماعا مع ممثلين عن الجهات الضامنة للتوصل الى آلية تمنع انقطاع خدمة غسيل الكلى عن المرضى، بعد شكاوى حول شح في المستلزمات بسبب بعض المصاعب التي كان يواجهها المستوردون.





