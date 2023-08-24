مزارعو سهل القاع قطعوا الطريق الدولية المؤدية إلى حمص

مزارعو سهل القاع قطعوا الطريق الدولية المؤدية إلى حمص

قطع مزارعو سهل القاع الطريق الدولية المؤدية إلى حمص، حيث عمدوا الى رمي البعض من منتجاتهم الزراعية، وذلك احتجاجا على تهريب المنتجات السورية من خضار وفاكهة الى الأراضي عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، كما قالوا.



وطالب المعتصمون المعنيين باتخاذ اجراءات فاعلة، تضع حدا للتهريب.







