حملة تنظيف لمجرى نهر العاصي بالتعاون مع بلدية الهرمل

حملة تنظيف لمجرى نهر العاصي بالتعاون مع بلدية الهرمل

نظمت اللجنة الشبابية في بعلبك الهرمل وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، حملة تنظيف لمجرى نهر العاصي بالتعاون مع بلدية الهرمل.



وقد شدد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين على اهمية المبادرة والارادة الشبابية، لافتا الى ان الوزراة تسعى مع المانحين لتوسيع هذا العمل ليشمل كل الاحواض النهرية.



