فياض يعلن منح رخصة استطلاع للقيام بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في الرقعة رقم 8

اعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض منح رخصة استطلاع للقيام بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية وذلك تأكيداً لسيادة لبنان على هذه المياه بعد انجاز الترسيم الحدودي.