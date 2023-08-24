لقاء بين كتلتي "اللقاء الديمقراطي" و"الإعتدال الوطني"... وتأكيد ضرورة توسيع دائرة الحوار بين كل الفرقاء

عقدت لجنة التنسيق النيابية، بين كتلة "الاعتدال الوطني"، و"اللقاء الديمقراطي"، اجتماعا لمناقشة الاوضاع السياسية واطر تطوير العلاقة بين الكتلتين، حيث جرى تقويم المعطيات المرتبطة بالاستحقاق الرئاسي وتأكيد ضرورة توسيع دائرة الحوار بين كل الفرقاء، من أجل ايجاد حل سريع للفراغ الرئاسي واطلاق عجلة الانقاذ والتعافي الاقتصادي، على قاعدة دستور الطائف والحفاظ على العمق العربي للبنان والاستفادة من اجواء التقارب الاقليمي الحاصل، مع التطرق لكل الملفات الساخنة الداخلية وخصوصا الأزمة الصحية والتربوية والاجتماعية، وأهمية المسارعة للتخفيف عن كاهل المواطن اللبناني من خلال التفتيش عن حلول ومخارج للمأزق الخطير الذي يعيشه لبنان".



ووفق بيان عن اللجنة، ستستكمل لجنة التنسيق بين الكتلتين اجتماعاتها الدورية، "تعزيزا لصوت الاعتدال والحوار والانفتاح".