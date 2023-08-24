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البيسري زار الرابطة المارونية: الأمن العام مستمر في عمله على ملف النازحين السوريين

أخبار لبنان
2023-08-24 | 08:25
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البيسري زار الرابطة المارونية: الأمن العام مستمر في عمله على ملف النازحين السوريين
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البيسري زار الرابطة المارونية: الأمن العام مستمر في عمله على ملف النازحين السوريين

البيسري: الأمن بشكل عام لا يزال متماسكا

زار المدير العام للامن العام بالانابة اللواء إلياس البيسري الرابطة المارونية، وكان في استقباله رئيسها السفير خليل كرم في حضور أعضاء مجلسها التنفيذي ورؤسائها السابقين حارس شهاب والدكتور جوزف طربيه. 

وقد عقد إجتماع تناول البحث في الأوضاع الراهنة من جوانبها كافة، ولا سيما ما تبذله المديرية العامة للأمن العام من جهد لمتابعة الملفات الموكولة اليه، وعلى رأسها ملف النازحين السوريين في لبنان إضافة إلى الوضع العام في البلاد، وغيرها من المسائل التي  تقع تحت مسؤولية المديرية.

بداية، رحب السفير كرم بإسم المجلس التنفيذي للرابطة المارونية باللواء البيسري، مشيدا بمناقبيته وكفايته، ومثنيا على "الدور المسؤول والشجاع الذي يضطلع به الأمن العام في هذه الأحوال المحفوفة بالتحديات والاخطار".

وقال: "في مقدم هذه التحديات ملف النازحين السوريين إلى لبنان، وما يعكسه من سلبيات على النسيج الوطني اللبناني، ويهدد بتغيير وجه الوطن وهويته، ويضرب صيغة العيش الواحد في الصميم، وينذر باختلال الاستقرار العام"، منوها "بما يقوم به الأمن العام في معالجة هذا الملف والإجراءات التي قام بها حتى اليوم ضمن ما سمحت وتسمح به أوضاع السياسة الدولية والمحلية، وهي إجراءات مشكورة على الرغم انها لم تحمل الحل المنشود لأسباب خارجة عن قدرة المديرية". 

وكرّر السفير كرم إدانة الرابطة المارونية للسياسات الخارجية الضاغطة على لبنان لحمله على ابقاء النازحين على أرضه ودمجهم في مجتمعه المحلي، معتبرا أن قرار مجلس البرلمان الاوروبي في هذا الصدد مرفوض رفضا قاطعا، وهو قرار جائر ولن يسير به لبنان مهما اشتد الضغط عليه لأنه يخفي ابعادا توطينية.


من جهته، اعتبر اللواء البيسري أن "للرابطة هوية مارونية، لكن لادائها بعدٌ وطني يتبدى في الكثير من المواقف الصادرة عنها في الاستحقاقات المفصلية الكبرى". 

وعرض البيسري خلال الاجتماع ما قامت وتقوم به المديرية العامة للامن لحل ملف النازحين السوريين، "على الرغم من العقبات السياسية واللوجستية التي واجهتها وتواجهها". 

وقال: "ان الامن العام مستمر في عمله على هذا الملف على الرغم من القرارات والعراقيل من قبل جهات مختلفة داخلية وخارجية".

 وأشار الى "أن الاستقرار السياسي وانتظام العمل في المؤسسات الدستورية، واولها انتخاب رئيس للجمهورية، يساعدان على إنتاج حلول مدعمة بأوسع قاعدة إسناد وطني"، معتبرا أن "الأمن بشكل عام لا يزال متماسكا، لكن الاستقرار السياسي والاقتصادي يزيدانه مناعة". 

وأكد أن ملف النازحين يتقدم الملفات الأكثر خطورة التي يواجهها لبنان، وعلى المجتمع الدولي والعربي أن يتنبه للتداعيات التي يمكن أن يخلفها الضغط على لبنان لاستبقاء النازحين على أرضه، وقد لا يقتصر ضررها على وطننا فحسب.

تبادل الدروع        
        
وفي نهاية الاجتماع جرى تبادل الدروع بين السفير كرم واللواء البيسري.

أخبار لبنان

البيسري

الرابطة المارونية

الأمن العام

النازحين السوريين

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