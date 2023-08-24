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كارثة صحية في النبطية... معامل لحرق الاطارات المستعملة والاهالي يحتجون ويقتحمونها
أخبار لبنان
2023-08-24 | 09:40
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كارثة صحية في النبطية... معامل لحرق الاطارات المستعملة والاهالي يحتجون ويقتحمونها
اقتحم بعد ظهر اليوم عشرات من المواطنين من بلدتي الكفور وتول في النبطية معامل حرق الاطارات المستعملة في وادي الكفور والتي تتسبب بكوارث بيئية وصحية على سكان المنطقة والبلدات المجاورة جراء الدخان الاسود الكثيف الذي ينبعث منها ويغطي كل ليلة اجواء المنطقة ويحمل معه الروائح الكريهة والتلوث والامراض السرطانية.
واحتشد الاهالي على طريق وادي الكفور حيث تتواجد 5 معامل ضخمة تختص بحرق الاطارات المطاطية التي يتم تجميعها من كافة المناطق اللبنانية ، ويتم استخراج مواد منها بعد الحرق تستعمل في تشغيل المولدات الكهربائية ومعامل الاسمنت، وهذه المعامل توسعت منذ اقل من 5 سنوات من معملين يملكهما شخص من ال طهماز واخر من ال الخنسا الى 3 معامل جديدة ، جراء الطلب الكثيف على تشغيلها والاستفادة من نتاج حرق الاطارات.
ورفع المحتجون صرخات التنديد بوجود هذه المعامل بين المنازل السكنية، وألقيت كلمات للعديد منعهم شجبت غياب وتقاعس وتواطىء الاجهزة القضائية والامنية في تغطية عمل هذه المعامل الخطيرة واستمرارية عملها، لافتين الى وجود عشرات التقارير الصحية والبيئية والامنية من كافة الدوائر الرسمية وجمعيات بيئية وصحية مستقلة تحذر من خطورة الانبعاثات الناتجة عن حرق الاطارات في محيط سكاني، اضافة الى وجود مئات الشكاوى من الاهالي الى الجهات المختصة بالمشاكل التي تسببها هذه المعامل ولكنها اهملت كلها لاسباب مجهولة ، وتحدثوا عن وجود تقرير من احدى اكبر واهم المستشفيات في بيروت تصنف مناطق دير الزهراني، الكفور، تول، حبوش ومدينة النبطية من اكثر البؤر السكنية المصابة بأمراض سرطانية جراء هذا التلوث الخطير في المنطقة.
بعد ذلك، قرر المحتجون الدخول الى احدى المعامل ولكن تم اعتراضهم من قبل عناصر كان يحمل بعضها اسلحة رشاشة وحاولوا ترهيب الاهالي ومنعهم من دخول المعمل، وحصل هرج ومرج تمكن اثرها المحتجون من اقتحام المعمل والاعتراض على عمله ، حيث لوحظ ان العمال غادروه سريعا.
وجدد المحتجون من داخل المعمل صرخاتهم ونداءهم الى نواب المنطقة والقيادات الامنية والعسكرية والقضائية بضرورة اقفال معامل انتاج السرطان في هذه المنطقة ، كما ناشدوا رئيس مجلس النواب نبيه بري التدخل لاقفال هذه المعامل ورفع الغطاء عن من يديرونها ، ويجنون الاموال الطائلة على حساب صحة الناس والبيئة.
كما ناشدوا الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التدخل السريع والسعي لاقفال هذه المعامل، وتوجهوا ايضا الى محافظ النبطية بالتكليف الدكتورة هويدا الترك ان تعمل سريعا على اقفال معامل الموت ولا ترضخ كما حصل من قبلها لاي ضغوطات مهما كانت ويتم انهاء هذا الملف السرطاني البيئي الخطير.
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