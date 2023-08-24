الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نقيب الصيادلة: للتعامل مع الأدوية الزراعية كالدواء العادي

أخبار لبنان
2023-08-24 | 11:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نقيب الصيادلة: للتعامل مع الأدوية الزراعية كالدواء العادي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
نقيب الصيادلة: للتعامل مع الأدوية الزراعية كالدواء العادي

دعا نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم في بيان، الى "التعامل مع الأدوية الزراعية كالدواء العادي، اذ لا تقل خطورتها عن الدواء العادي، والا تصرف إلا تحت إشراف صيدلي ومراقبة نقابة الصيادلة".
 
وقال: "من المؤسف أن يتم تهريب كل اشكال الأدوية في لبنان، من دون ان تكون هنالك خطوات جدية لمنعها، وهذا إن دل على شيء، فعلى رخص حياة الإنسان بالنسبة للسلطة".

أخبار لبنان

الصيادلة:

للتعامل

الأدوية

الزراعية

كالدواء

العادي

LBCI التالي
أسرار الصحف 24-08-2023
تحطم طوافة للجيش واستشهاد عنصرين... ماذا تقول المعلومات الأولية؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-06-13

نقيب الصيادلة ناشد وزارة الصحة التحرك لضبط الأدوية المهربة والمزورة

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-18

الأبيض عقد إجتماعاً مع مجلس نقابة الصيادلة: الوزارة مستمرة في مكافحة الأدوية المهربة والمزورة

LBCI
أخبار لبنان
11:07

وزارة الصحة: استيراد المبيدات الزراعية يخضع لصلاحية وزارة الزراعة أما وزارة الصحة فمسؤولة عن مبيدات الحشرات والقواضم المنزلية

LBCI
آخر الأخبار
2023-08-23

أبو فاعور من مجلس النواب: هذه الاسمدة الزراعية يتم ادخالها تحت مسمى مواد تنظيف

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:27

أزمة المراقبين الجويين... فادي الحسن للـLBCI: لن يتم تعليق أي رحلة في المطار!

LBCI
أخبار لبنان
12:15

صفا يقدّم التعازي باسم حزب الله لقائد الجيش وذوي الشهيدين الضابطين

LBCI
أخبار لبنان
11:52

أنطون صحناوي دان اعتداء ليل أمس في الجميزة - مار مخايل: متمسّك بالحريات الأساسية والعامة

LBCI
أخبار لبنان
11:41

"مشروع وطن الانسان" في الديمان: التأكيد على دعم الراعي في مواقفه الداعية الى إنهاء الفراغ وانتخاب رئيس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:52

أنطون صحناوي دان اعتداء ليل أمس في الجميزة - مار مخايل: متمسّك بالحريات الأساسية والعامة

LBCI
منوعات
04:58

خلال أدائها الامتحان... طالبة تنجب طفلاً داخل القاعة في بلدٍ عربي!

LBCI
منوعات
12:36

غموض كبير رافق وفاة سارة ابنة الـ10 سنوات في منزل والدها... ودليل جديد يظهر: رسالة بخط اليد كشفت اسم القاتل؟!

LBCI
منوعات
12:14

تعويض قدره 10 آلاف دولار لتلميذة... قام أستاذها بنشر صور إباحية لها من دون موافقتها!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:16

هل قائد مجموعة فاغنر بين قتلى حادث الطائرة في روسيا؟

LBCI
أخبار لبنان
07:25

فياض يعلن منح رخصة استطلاع للقيام بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في الرقعة رقم 8

LBCI
أخبار لبنان
07:23

حملة تنظيف لمجرى نهر العاصي بالتعاون مع بلدية الهرمل

LBCI
أخبار لبنان
07:11

مزارعو سهل القاع قطعوا الطريق الدولية المؤدية إلى حمص

LBCI
أخبار لبنان
06:29

اجتماع لوزير الصحة للتوصل الى آلية تمنع انقطاع خدمة غسيل الكلى عن المرضى

LBCI
أخبار لبنان
06:26

ياسين: وزارة الاتصالات تتستر على ممارسات أقل ما يقال عنها أنها باب لسرقة محتملة بتغطية واضحة

LBCI
أمن وقضاء
06:23

التحقيقات تتواصل في حادثة تحطم طوافة تابعة للقوات الجوية في حمانا.. اليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
06:10

أبو فاعور تقدّم بإخبار للنيابة التمييزية ذكر فيه أسماء شركات ومتورطين بملف الأسمدة الفاسدة

LBCI
أخبار لبنان
06:06

عدوان: منصوري جاهز للاجابة عن كل النقاط التي وردت بتقرير "الفاريز" وعن ممارسات مصرف لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
13:40

معلومات عن سقوط طوافة تابعة للجيش اللبناني في منطقة حمانة واستشهاد عسكريين

LBCI
خبر عاجل
13:52

تحطم الطوافة التابعة للقوات الجوية في منطقة حمانا حصل أثناء تنفيذ طيران تدريبي

LBCI
خبر عاجل
13:16

أ.ف.ب: عشرة قتلى في تحطّم طائرة أثناء رحلة داخلية في روسيا وبريغوجين زعيم فاغنر ضمن الضحايا

LBCI
خبر عاجل
07:29

مصرف لبنان ينشر خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

بشرى سارة لموظفي القطاع العام…

LBCI
أمن وقضاء
16:33

تحطم طوافة للجيش واستشهاد عنصرين... ماذا تقول المعلومات الأولية؟

LBCI
أمن وقضاء
14:15

تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا...

LBCI
منوعات
15:00

جريمة مروّعة... معلّمة تغتصب طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا وهذه التفاصيل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More