نقيب الصيادلة: للتعامل مع الأدوية الزراعية كالدواء العادي

دعا نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم في بيان، الى "التعامل مع الأدوية الزراعية كالدواء العادي، اذ لا تقل خطورتها عن الدواء العادي، والا تصرف إلا تحت إشراف صيدلي ومراقبة نقابة الصيادلة".



وقال: "من المؤسف أن يتم تهريب كل اشكال الأدوية في لبنان، من دون ان تكون هنالك خطوات جدية لمنعها، وهذا إن دل على شيء، فعلى رخص حياة الإنسان بالنسبة للسلطة".