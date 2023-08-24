"مشروع وطن الانسان" في الديمان: التأكيد على دعم الراعي في مواقفه الداعية الى إنهاء الفراغ وانتخاب رئيس

أكد المجلس التنفيذي في "مشروع وطن الانسان" على رأسه النائب نعمة افرام، على دعم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مواقفه الداعية الى إنهاء الفراغ وانتخاب رئيس للجمهورية انقاذاً للبلاد من الانهيارات المتتالية وتفادياً للارتطام الكبير الذي سيؤدي الى غرق المركب بمن فيه.هذا التأكيد جاء خلال لقاء المجلس التنفيذي في "مشروع وطن الانسان" مع الراعي في الديمان، حيث تم التداول بالأوضاع والتطورات السياسية.وأطلع الوفد البطريرك الماروني على عمل "مشروع وطن الانسان" وتطوره خلال سنتين أي منذ تأسيسه لغاية اليوم، وكان عرض موجز عن عمل مركز الدراسات الذي أنجز دراسات تفصيليّة حول 43 موضوعاً محورياً في مقدّمها رؤية "وطن الانسان" للامركزية الإدارية الموسعة. وقد أوضح النائب افرام انه تجري مناقشة هذه الرؤية مع الكتل النيابية، والعمل سيستمر مع كافة الافرقاء من أجل تقريب وجهات النظر.وأطلع الوفد الراعي على الجولة المرتقبة لرئيس قسم البحوث والمبادرات في "مشروع وطن الانسان" الدكتور حبيب شارل مالك الى كل من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، وستعقد سلسلة محاضرات وندوات بمناسبة الاحتفال بمرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الانسان حيث كان لشارل مالك دوراً محورياً في صياغته.وتوقّف المجتمعون مع الراعي عند دلالات هذه الزيارة ونحن على أبواب الذكرى 103 لإعلان دولة لبنان الكبير، في الأول من أيلول، تاريخ طَبَعَ خريطة الشرق الأوسط وأعطى فرصة لهذا البلد الصغير أن يلعب دوراً رائداً، آملين في أن يتمكن لبنان في مئويته الثانية، من الاستمرار بلعب دوره الحضاري والتنويري في نشر ثقافة التنوع والحرية وقبول الاخر.